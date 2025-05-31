Jannik Sinner, Fransa Açık'ta Dördüncü Tura Yükseldi

Jannik Sinner, Fransa Açık'ta Dördüncü Tura Yükseldi
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Dünya 1 numarası İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Fransa Açık'ta üçüncü turda Çek rakibi Jiri Lehecka'yı 3-0 yenerek dördüncü tura yükseldi. Tek kadınlarda ise Jessica Pegula ve Mirra Andreeva da bir üst tura geçtiler.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde dünya 1 numarası Jannik Sinner, dördüncü tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Üç grand slam şampiyonluğu bulunan İtalyan tenisçi Sinner, Çek rakibi Jiri Lehecka'yı 6-0, 6-1 ve 6-2 tamamlanan setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek tur atladı.

Tek kadınlarda ise ABD'li Jessica Pegula (3 numaralı seribaşı), eski Wimbledon şampiyonu Çek tenisçi Marketa Vondrousova'yı 3-6, 6-4 ve 6-2 biten setlerle 2-1 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

Rus Mirra Andreeva (6) ise Kazak Yulia Putintseva karşısında 6-3 ve 6-1 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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