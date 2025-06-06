Jannik Sinner, Fransa Açık Finaline Yükseldi

Jannik Sinner, Fransa Açık Finaline Yükseldi
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Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta dünya 1 numarası Jannik Sinner, yarı finalde Novak Djokovic'i 3-0 yenerek finale yükseldi. Sinner, 8 Haziran'da Carlos Alcaraz ile karşılaşacak.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin dünya 1 numarası Jannik Sinner, 6 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 3-0 yenerek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı final maçında 3 kez grand slam şampiyonu İtalyan tenisçi Sinner ile 24 grand slam zaferine sahip Sırp raket Djokovic karşılaştı.

Sinner, 3 saat 16 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4, 7-5, 7-6 biten setlerle 3-0 yenerek kariyerinde ilk kez Fransa Açık finaline çıktı ve İspanyol Carlos Alcaraz'ın rakibi oldu.

Son şampiyon Alcaraz ile Sinner'in karşılaşacağı tek erkekler finali, 8 Haziran Pazar günü oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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