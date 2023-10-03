Jannik Sinner, Çin Açık'ta finale yükseldi
Çin Açık yarı finalinde İspanyol Carlos Alcaraz'ı 2-0 yenen İtalyan tenisçi Jannik Sinner, adını finale yazdırdı. Sinner, finalde Rus Daniil Medvedev'in rakibi oldu.
Çin Açık yarı finalinde İspanyol Carlos Alcaraz'ı 2-0 yenen İtalyan tenisçi Jannik Sinner, adını finale yazdırdı.
Başkent Pekin'de düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, dünya klasmanının 2 numarası Alcaraz ile 7. sırada yer alan Sinner karşılaştı.
Toplam 1 saat 55 dakika süren mücadeleyi 7-6 ve 6-1'lik setlerle kazanan Sinner, finalde Rus Daniil Medvedev'in rakibi oldu.
Medvedev, yarı finalde Alman Alexander Zverev'i 2-0 mağlup etmişti.
Kaynak: AA / Spor