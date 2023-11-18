Jannik Sinner, ATP Finalleri'nde finale çıktı

İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Rusya'nın Daniil Medvedev'ini yenerek ATP Finalleri'nde finale yükseldi. Sinner, yarın oynanacak finalde Djokovic veya Alcaraz'ın rakibi olacak.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde İtalyan Jannik Sinner, Rus tenisçi Daniil Medvedev'i yenerek finale çıktı.

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, 4 numaralı seribaşı İtalyan raket Jannik Sinner, Rus Daniil Medvedev'i 6-3, 6-7, 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Sinner, yarın oynanacak finalde Sırp tenisçi Novak Djokovic ve İspanyol Carlos Alcaraz'ın arasında bu gece oynanacak diğer yarı final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.