Jandarmanın 183. kuruluş yıldönümüne özel 'Süper Kupa' maçı

Yahyalı Kaymakamlığı tarafından Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü nedeniyle Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Jandarma İlçe Komutanlığı arasında 'Süper Kupa' futbol karşılaşması düzenlendi.

Konuyla ilgili olarak Yahyalı Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Yahyalı Kaymakamlığımızca Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Jandarma İlçe Komutanlığı arasında düzenlenen 'Süper Kupa' karşılaşmasını Jandarma İlçe Komutanlığı Futbol Takımı kazandı" ifadelerine yer verildi.

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ise, "Jandarma Teşkilatımız vatandaşımızı can ve mal emniyeti için fedakarca çalışan bir teşkilat. Onların Kuruluş Yıldönümü anısına bir karşılaşma düzenledik. Maçı da galibiyetle tamamlayarak kupayı kazandılar. Bu galibiyet günlerini taçlandıran süper kupaya dönüştü" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor