Jandarmadan 'Üzüm Salkımı' Gösterisi

Ahlat ilçesindeki Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılışta Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Timi tarafından yapılan 'Üzüm Salkımı' gösterisi büyük ilgi gördü. Helikopterlerin uçuşu ve personelin gösterisi vatandaşlar tarafından keyifle izlendi.