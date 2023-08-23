Jandarmadan 'Üzüm Salkımı' Gösterisi
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Ahlat ilçesindeki Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılışta Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Timi tarafından yapılan 'Üzüm Salkımı' gösterisi büyük ilgi gördü. Helikopterlerin uçuşu ve personelin gösterisi vatandaşlar tarafından keyifle izlendi.
JANDARMADAN 'ÜZÜM SALKIMI' GÖSTERİSİ
Ahlat ilçesindeki Millet Bahçesi 1071 Alparslan Otağı etkinlik alanında yapılan açılışın ardından Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Timi tarafından gerçekleştirilen 'Üzüm Salkımı' gösterisi ilgi gördü.
2 Sikorsky tipi helikopterin alan üzerindeki uçuşu ve Jandarma Personelinin 'Üzüm Salkımı' gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar, cep telefonu ile görüntülemeye çalıştıkları helikopterleri ayrıca el sallayarak selamladılar. Gösteri yaklaşık 10 dakika sürdü.