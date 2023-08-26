Eskişehir'de gerçekleştirilen THK Havacılık Festivali'nde paraşütle 10 bin feed yükseklikten atlayan Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri nefes kesen bir gösteriye imza attı.

Jandarma ve Tsk'dan nefes kesen paraşüt gösterisi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de gerçekleştirilen THK Havacılık Festivali'nde paraşütle 10 bin feed yükseklikten atlayan Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri nefes kesen bir gösteriye imza attı.

İnönü İlçesi'nde gerçekleştirilen 2'nci THK Havacılık Festivali, katılımcılara görsel şölen sunmaya devam ediyor. Festivale katılan çok sayıda vatandaş, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen paraşütle atlama gösterisini beğeniyle izledi. Yaklaşık 10 bin feed yükseklikten atlayan Jandarma ve TSK personelleri, izleyenlere adeta görsel şölen yaşattı.