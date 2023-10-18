Jandarma Trafik Timleri Ticari Araçları Denetliyor

Jandarma Trafik Teknik İnceleme ve Denetim Timleri, 29 ilde yük ve yolcu taşıyan ticari araçların karıştığı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı can kaybı ve yaralanmaların önlenmesi için denetim yapıyor.

Jandarma Trafik Teknik İnceleme ve Denetim Timleri, 29 ilde yük ve yolcu taşıyan ticari araçların karıştığı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı can kaybı ve yaralanmaların önlenmesi için denetim yaptı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların yaklaşık yüzde 23'ü kamyonet, kamyon, minibüs, çekici, otobüs, tanker gibi ticari maksatla, yük veya yolcu taşımacılığında kullanılıyor.

Trafik Jandarması sorumluluk alanı trafik kaza verilerine göre ticari araçların tüm araçlar içerisindeki kazaya karışma oranı yaklaşık yüzde 30, ticari araçların karıştığı kazalardaki can kaybı sayısının tüm araçların karıştığı kazalardaki toplam can kaybı sayısına oranı ise yaklaşık yüzde 32 olarak belirlendi.

Trafik Jandarması bu kapsamda öncelikle yük ve yolcu taşıyan ticari araçların karıştığı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı can kaybı ve yaralanmaların önlenmesi, teknik denetimlerin uzman/eğitimli personel vasıtasıyla ve trafik denetiminin bir parçası olan teknik denetimlerin süreklilik arz edecek şekilde icrası maksadıyla, ticari araç trafiğinin yoğun olduğu kara yolu güzergahlarının geçtiği 29 ilde "Jandarma Trafik Teknik İnceleme ve Denetim Timi" kurularak göreve başladı.

Timler, Ankara'da Sincan-Temelli yolu üzerinde de başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere durdukları sürücülerin belgelerini ve araçlarını denetledi.

Trafik kuralı ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ekipler sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

Özel teknik eğitim alıyorlar

Jandarma Trafik Teknik İnceleme ve Denetim Timlerinde görevli Trafik Jandarması personeli İstanbul Ayazağa'da bulunan TÜVTÜRK Akademi'de özel teknik eğitime tabi tutulduktan sonra göreve başlıyor.

Eğitimlerde araçların hangi bölümlerinin nasıl denetleneceğine ilişkin detaylı bilgiler veriliyor.

Jandarma Trafik Timlerince kazalara neden olan faktörler de göz önünde bulundurulan denetimler 42 noktada devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, teknik denetimlerin devam eden süreçte Avrupa Birliği düzenlenmelerine uygun olarak daha detaylı, çok nokta denetimi şeklinde, özel donanım ve denetim cihazları kullanılarak yapılmasına yönelik mevzuat çalışmaları gerçekleştiriliyor.