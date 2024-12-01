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Jandarma Komutan Yardımcısı ERVA Spor Okulu'nu Ziyaret Etti

Jandarma Komutan Yardımcısı ERVA Spor Okulu'nu Ziyaret Etti
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Kayseri İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Selahattin Zobalı, Kocasinan Jandarma ERVA Spor Okulu'nu ziyaret ederek antrenör ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında öğrencilerin Taekwondo antrenmanına katılan Zobalı, öğrencilere Taekwondo elbisesi ve ekipmanları dağıttı.

Kayseri İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Selahattin Zobalı; Kocasinan Jandarma ERVA Spor Okulu'nu ziyaret etti.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Selahattin Zobalı; Kocasinan Jandarma ERVA Spor Okulu'nu ziyaret ederek antrenör ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin Taekwondo antrenmanına da katılan Zobalı; ziyaret sonunda öğrencilere Taekwondo elbisesi ve ekipmanlarıdağıttı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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