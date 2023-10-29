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Jandarma Havacılık Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı için gökyüzünde '100' sayısını çizdi

Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesinde görevli pilotlar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Diyarbakır semalarında yaptıkları uçuşla gökyüzüne '100' sayısını çizdi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uçuş sırasında çekilen radar görüntüleri ve 'Parla' adlı 100. yıl marşı eşlik etti.