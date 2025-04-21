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Jandarma Gücü Oryantiring Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Jandarma Gücü Oryantiring Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu
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Jandarma Gücü Oryantiring Elit Takımı, Manisa'da düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası sezon finalinde erkekler ve kadınlar kategorisinde birincilik elde etti. Takım, toplamda 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak 8 sporcusuyla milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Jandarma Gücü Oryantiring Elit Takımı, Manisa'da gerçekleştirilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası sezon finali yarışmalarında erkeklerde ve kadınlarda şampiyon oldu.

Jandarma Gücü Oryantiring Elit Takımı, 18-20 Nisan tarihlerinde Manisa'da gerçekleştirilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası sezon finali yarışmalarında erkeklerde ve kadınlarda Türkiye şampiyonu oldu.

Jandarma Gücü Oryantiring Elit Takımı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) öğrenci oryantiring takımı sporcuları toplamda 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya ile yarışmaları tamamladı.

Bu sonuçlar doğrultusunda 8 sporcu milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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