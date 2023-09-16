Jandarma Genel Komutanlığı, Aksaray Bilim Festivali'nde yaşlı bir vatandaşın helikopterle ilgilenmesini paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığı, yaşlı bir vatandaşın Aksaray Bilim Festivali'ndeki görüntülerini paylaştı.

Aksaray'da bu yıl 2'incisi düzenlenen Aksaray Bilim Festivali'nde Jandarma Genel Komutanlığına ait uçaklar gösteri uçuşu düzenledi. Ayrıca festivalde Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterler de sergilendi. Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından "Hem helikopterimize, hem yüreğimize dokundu" notu ile yaşlı bir vatandaşın helikopter ile ilgilendiği görüntüyü paylaştı. Görüntüde ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kediyi seven yaşlı bir vatandaşın "Sen buralara nereden geldin" şeklinde sosyal medyada popüler olan sesi kullanıldı. - ANKARA