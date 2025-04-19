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James Palmer, Haftanın Oyuncusu Ödülünü Kazandı

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Galatasaray forması giyen James Palmer, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Palmer, çeyrek finalde ERA Nymburk'u yenerek Dörtlü Final'e yükselmelerinde önemli bir rol oynadı.

Galatasaray forması giyen James Palmer, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Galatasaray'ın çeyrek finalde ERA Nymburk'u 90-74 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldiği maçta 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik katkı sağlayan 28 yaşındaki basketbolcu, organizasyonda haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

Daha önce son 16 turunun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Palmer, bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 14,7 sayı, 5,2 ribaunt ve 3,9 asist ortalamasıyla oynadı.

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Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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