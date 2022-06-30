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Jak Ali Harvey altın, Ramil Guliyev gümüş madalya kazandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Jak Ali Harvey altın, Ramil Guliyev gümüş madalya kazandı

19'uncu Akdeniz Oyunları'nda milli sporcular Jak Ali Harvey ve Ramil Guliyev, erkekler 100 metrede yarıştı.

19'uncu Akdeniz Oyunları'nda milli sporcular Jak Ali Harvey ve Ramil Guliyev, erkekler 100 metrede yarıştı. 10.15'lik dereceye imza atan Jak Ali Harvey altın madalya, 10.16'lık derecesiyle Ramil Guliyev ise gümüş madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde milli sporcular Jak Ali Harvey ve Ramil Guliyev, erkekler 100 metrede piste çıktı. İki milli sporcunun podyuma çıktığı yarışta Jak Ali Harvey 10.15'lik derece yaparak yarışı ilk sırada tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu. Bir diğer milli sporcu Ramil Guliyev ise 10.16'lık derecesiyle yarışı ikinci sırada noktaladı ve gümüş madalyaya uzandı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Akdeniz Oyunları Ramil Guliyev Spor Haberler

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