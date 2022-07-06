Jackson Muleka, İstanbul'a geliyor
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka bugün saat 19.15'te İstanbul'a gelecek.
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka bugün saat 19.15'te İstanbul'a gelecek.
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir transferi daha bitiriyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren, Belçika ekibinde Standart Liege'de forma giyen Jackson Muleka, Beşiktaş'a resmi imza atmak için İstanbul'a gelecek. Muleka'nın bugün saat 19.15'te Brüksel-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı'na gelmesi bekleniyor. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor