Jabeur, Wimbledon'da yarı finale adını yazdırdı Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da dünya 2 numarası Tunuslu Ons Jabeur, yarı finale yükseldi. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da dünya 2 numarası Tunuslu Ons Jabeur, yarı finale yükseldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 9. gününde, tek erkekler ve tek kadınlar kategorisindeki çeyrek final maçları tamamlandı. Sezonun formda tenisçilerinden Jabeur, tek kadınlarda dünya 66 numarası Çek Marie Bouzkova'yı 3-6, 6-1 ve 6-1'lik setlerin ardından 2-1 yendi. Grand slam turnuvalarındaki en iyi derecesine ulaşan 27 yaşındaki tenisçi, yarı finalde Alman Tatjana Maria'yla karşılaşacak. Norrie 5 set sonunda kazandı Tek erkeklerde ise 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Cameron Norrie, 3 saat 28 dakika süren mücadelenin ardından Belçikalı David Goffin'i 3-6, 7-5, 2-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-2 mağlup etti. Kariyerinin en iyi grand slam derecesine bu turnuvada imza atan Norrie, yarı finalde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile eşleşti. AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Wimbledon England Londra Tenis Spor Haberler

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