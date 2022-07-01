Jabeur, Wimbledon'da 4. tura çıktı Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da kadınlarda 3 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur ve 12 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko ile erkeklerde 23 numaralı seribaşı ABD'li Frances Tiafoe dördüncü tura yükseldi. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da kadınlarda 3 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur ve 12 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko ile erkeklerde 23 numaralı seribaşı ABD'li Frances Tiafoe dördüncü tura yükseldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının 5. gün sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlar 3. tur maçlarıyla devam etti. Günün öne çıkan maçında Wimbledon'da kadınların 3 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur, Fransız rakibi Diane Parry'u 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 4. tura çıktı. Erkeklerde 23 numaralı seribaşı Frances Tiafoe, Alexander Bublik'i 3-6, 7-6, 7-6, 6-4'lük dört set sonunda 3-1 yenerek Wimbledon'da ilk kez son 16'ya kaldı. Kadınlarda 12 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko ise Romanyalı Irina-Camelia Begu'yu 3-6, 6-1, 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek 4. tura çıktı. Wimbledon'da erkeklerin 1 numaralı seribaşı ve son 3 organizasyonun şampiyonu Sırp tenisçi Novak Djokovic ise yine aynı ülkeden dünya 25 numarası Miomir Kecmanovic ile bugün karşı karşıya gelecek. AA / Fatih Erel - Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Wimbledon Londra Tenis Spor Haberler

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