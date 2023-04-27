İzzettin Altunsöz, Manavgat'ta ringe çıkacak

Avrupa muaythai şampiyonu İzzettin Altunsöz, 29 Nisan Cumartesi gecesi Manavgat'ta İranlı Mahdi Jannati'ye karşı ringe çıkacak.

Avrupa muaythai şampiyonu İzzettin Altunsöz, İranlı Mahdi Jannati'ye karşı 9 Nisan Cumartesi gecesi Manavgat'ta mücadele edecek. Bu maçı kazanması durumunda Amerika'da ringe çıkmayı hedeflediğini ve karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını belirten Altunsöz, "Bu kez işi şansa bırakmayacağım. Günde iki antrenman ile sabah akşam demeden bu karşılaşmayı kazanmak için çalıştım, ter döktüm, kan döktüm. İranlı rakibim başarılı bir isim. Özellikle nakavtlarıyla ringlere korku salmış bir dövüşçü, fakat onu kendi silahıyla vuracağım ve ilk rauntta nakavt edeceğim. Kendi seyircimin önünde bayrağımızı dalgalandırarak, ülkemize bir zafer daha hediye edebilmek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz ise son dönemlerde şanssızlıkların yakalarını bırakmadığını vurgulayarak, "Arka arkaya yaşadığımız sakatlıklar geçtiğimiz sezonda bizi frenledi fakat her işte bir hayır vardır diyerek, yeniden ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalktık. Yeni dönemde hedefimiz dünyanın zirvesidir. Şu an için Amerika ve Dubai'den maç teklifleri var onları değerlendiriyoruz" dedi. - İSTANBUL