İzzettin Altunsöz, Manavgat'ta kazandı

Manavgat'ta ringe çıkan Avrupa şampiyonu dövüşçü İzzettin Altunsöz, İranlı rakibi Mahdi Jannati'yi mağlup etti.

Manavgat'ta ringe çıkan Avrupa şampiyonu dövüşçü İzzettin Altunsöz, İranlı rakibi Mahdi Jannati'yi mağlup etti.

Avrupa Şampiyonu dövüşçü İzzettin Altunsöz, Manavgat'ta düzenlenen organizasyonda İranlı Mahdi Jannati'yle mücadele ettiği karşılaşmayı kazandı. Maçın başlangıcından itibaren rakibine baskı uygulayarak, psikolojik üstünlük sağlayan Altunsöz, ekstra raundun sonunda galibiyete ulaştı. Altunsöz, galibiyetin ardından ay-yıldızlı bayrağı sırtına alarak izleyicileri selamlarken, salonda bulunanlar tarafından büyük alkış aldı.

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, Amerika ve Dubai'den teklifler aldıklarını belirterek, bundan sonraki hedeflerinin dünyanın zirvesinde dövüşmek olduğunu vurguladı. - İSTANBUL