İzzettin Altunsöz, Dvisea Fight Arena 2 Kick Boks galasında Avrupa şampiyonu oldu

Denizli'de 'Dvisea Fight Arena 2 Kick Boks' profesyonel galasında ringe çıkan İzzettin Altunsöz, İranlı rakibini yenerek üçüncü kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Türk sporcu İzzettin Altunsöz, Denizli'de düzenlenen Dvisea Fight Arena 2 Kick Boks galasında İranlı Murad Salimov ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili bir performans sergileyen Altunsöz, Salimov'u 3-0 yenerek üçüncü kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Karşılaşmanın ardından genç dövüşçü İzzettin Altunsöz, yeniden zirveye çıkmanın haklı gururunu yaşadığını söyledi. Sporcunun abisi aynı zamanda antrenörlüğünü de yapan İbrahim Altunsöz ise performanstan oldukça memnun olduğunu vurgulayarak, "Yaptığımız ağır antrenmanların karşılığını aldık" şeklinde konuştu. Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz da, "İzzettin'in ringe çok sakin bir şekilde çıkması kendisine olan özgüveninin en büyük göstergesidir. Bu sükunet onun ringde ne yaptığının çok iyi bilincinde olmasını sağladı. İranlı rakibi Murad Salimov, kendisinden uzun boylu olmasına rağmen, rakibin attığı her yumruğu boşa çıkararak tek darbe almadı. Muhteşem bir teknik sergiledi, kondisyonu yerindeydi. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandığı her halinden belliydi. Tabii tüm bu nitelikler bir araya gelince de böylesine muhteşem bir sonuç alıp, rauntların tümünü kazanıp, mücadeleden 3-0 gibi ezici bir üstünlükle ayrılan taraf oldu" dedi. - İSTANBUL