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İzzettin Altunsöz, Dubai'de K-1 Şampiyonu Oldu

İzzettin Altunsöz, Dubai'de K-1 Şampiyonu Oldu
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Dubai'de düzenlenen UAM Dünya Profesyonel K-1 Organizasyonu'nda 71 kiloda ringe çıkan İzzettin Altunsöz, Dubaili rakibi Mohammed Hadiel'i mağlup ederek büyük bir başarı elde etti. Altunsöz, bu zaferi Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmekten duyduğu gururla kutladı.

Dubai'de bulunan Space42 Arena'da düzenlenen United Arab Martial Arts (UAM) Dünya Profesyonel K-1 Organizasyonu kapsamında, 71 kiloda ringe çıkan İzzettin Altunsöz, Dubaili rakibi Mohammed Hadiel'i mağlup etti.

Dubai'de yer alan Space42 Arena'da, UAM Dünya Profesyonel K-1 Organizasyonu kapsamında, 71 kiloda ringe çıkan İzzettin Altunsöz, Dubaili rakibi Mohammed Hadiel'i mağlup etti. Bu zaferle ay-yıldızlı bayrağı Dubai'de dalgalandırmanın büyük gururunu yaşadığını belirten Altunsöz, "Hem bir sporcu, hem de bir Türk vatandaşı olarak bu anın verdiği mutluluğu kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmiş olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu önemli başarıyı, bana her zaman destek veren antrenörlerime, ekibime ve beni yalnız bırakmayan herkese armağan ediyorum. Umarım bu galibiyet, genç sporculara ilham kaynağı olur ve Türk sporunun gücünü dünya çapında daha ileriye taşırlar" şeklinde konuştu.

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, dünya dövüş arenasında Türk sporcuların büyük başarılara imza attıklarını vurgulayarak, "İzzettin özel yeteneklere sahip bir sporcudur. Gelecekte daha büyük işlere imza atacağına olan inancım tamdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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