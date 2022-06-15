İzzet Ünver: "Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz" 19. Akdeniz Oyunları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Kaptan İzzet Ünver, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. 19. Akdeniz Oyunları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Kaptan İzzet Ünver, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Cezayir'in ev sahipliğinde 25 Haziran-5 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Kaptan İzzet Ünver, TVF internet sitesine açıklamalarda bulundu. Kamp sürecini değerlendiren Ünver, şunları söyledi: "Akdeniz Oyunları hazırlık kamp döneminde 2 haftayı geride bıraktık. Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Hazırlık kampı döneminin ikinci bölümü için Sırbistan'a gidiyoruz. Sırbistan'da 3 hazırlık maçı oynayacağız. Hazırlık maçları eksiklerimizi görebilmemiz için çok önemli. Umarım iyi bir hazırlık turnuvası geçirir ve en iyi şekilde Akdeniz Oyunları'na gideriz." - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları İstanbul voleybol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› İzzet Ünver: 'Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.