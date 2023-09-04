İzzet Cem Yazıcıoğlu Balkan Masterlar Pist Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı

Eskişehirli atletizm sporcusu İzzet Cem Yazıcıoğlu, Balkan Masterlar Pist Şampiyonası'nda 100 ve 200 metre yarışlarında birinci olurken, 4x100 bayrak koşusunda da takım şampiyonluğu yaşadı. Şampiyonadan 3 altın madalya ile dönen Yazıcıoğlu, destekçilerini gururlandırdı.

Eskişehirli atletizm sporcusu İzzet Cem Yazıcıoğlu, Balkan Masterlar Pist Şampiyonası'nda 100 ve 200 metre yarışlarında birinci olurken, 4x100 bayrak koşusunda da takım şampiyonluğu yaşadı.

İzmir'de düzenlenen 32'nci Balkan Masterlar Pist Şampiyonası büyük mücadelelere sahne oldu. Yarışmalarda, 55 yaş kategorisinde koşan 56 yaşındaki Eskişehirli sporcu İzzet Cem Yazıcıoğlu adeta damga vurdu. 100 ve 200 metre yarışlarında birinci olan Yazıcıoğlu, 4x 100 metre bayrak yarışında da takım halinde şampiyonluğa ulaşarak, madalyaları topladı. Şampiyonadan 3 altın madalya ile dönen sporcu destekçilerini gururlandırırdı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İzzet Cem Yazıcıoğlu tebrik edildi ve yeni başarı temennilerinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR