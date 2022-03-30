İZVAK'tan vefa açıklaması

İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan İzmir temsilcileri Göztepe ve Altay'da kulüplerde son dönemdeki yönetimsel tartışmalar sürerken, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan (İZVAK) başkanlara vefa açıklaması geldi.

İzmir kulüplerini ortak paydada buluşturan çatı kuruluş olan İZVAK, taraftarlar ile camiaları daha soğukkanlı ve hoşgörülü olmaya çağırdı. İZVAK yönetiminin açıklamasında, "Süper Lig'deki temsilcilerimizden Göztepe'de Sayın Mehmet Sepil'in başkanlık görevini bıraktığını açıklamasının ardından diğer temsilcimiz Altay'da da Sayın Özgür Ekmekçioğlu üzerindeki baskılar devam ediyor. Futbol bir sonuç oyunu. Bu açıdan baktığımızda skor odaklı bakış açılarını bir noktaya kadar anlaşılabilir bulabiliriz. Ancak öncelikle sezon sonuna yaklaştığımız bu günlerin birlik günü olduğunun altını kalın bir çizgiyle çizerek, tüm spor kamuoyunu fotoğrafı biraz daha geniş açıdan incelemeye, daha soğukkanlı ve hoşgörülü olmaya çağırıyoruz" denildi.

İzmir olarak başkan ve yönetimlerimize teşekkür borçlu olduğumuza inanıyoruz. Aile olmak zor günde dayanışma ve birlik içinde olmayı gerektirir. Günümüz birlik günüdür. İzmir'imizin tüm yönetim kademelerini, sivil toplum kuruluşlarımızı ve renklerine aşık taraftarlarımızı, kulüp başkanlarımızın ve yönetimlerimizin yanında yer almaya davet ediyoruz. Çünkü İzmir'e vefa yakışır."