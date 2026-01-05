İzmir Spor Kulüpleri Birliği, TFF'ye Bahis Soruşturması Mağduriyetlerinin Giderilmesi İçin Talepte Bulundu

İZMİR'in futbolda profesyonel liglerde yer alan temsilcilerinin ortak çatı kuruluşu olan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bahis soruşturmaları sürecinde kulüplerin zararlarının giderilmesine ilişkin bir talep yazısı gönderdi. Bahis soruşturmasında çoğu alt liglerden yüzlerce futbolcu hak mahrumiyeti cezası alıp kulüpler zor durumda kalırken, İZVAK'ın internet sitesinde yer alan metine göre TFF'nin disiplin, hukuk ve kulüp lisans kurullarına gönderilen, Başkan Ali Erten imzalı yazıda özetle; Türk futbolunda son dönemde yürütülen bahis soruşturması sürecinin ardından alınan bazı disiplin kararlarının, hiçbir kusuru ve müdahale imkanı bulunmayan kulüpler üzerinde doğrudan, ağır ve telafisi güç sonuçlar doğurduğunun üzülerek gözlemlendiği belirtildi.

Yazıda, hukukun evrensel ilkeleri arasında yer alan suçların ve cezaların şahsiliği prensibinin, Anayasa, Türk Ceza Kanunu ve uluslararası spor hukuku normlarıyla açık biçimde güvence altına alınmış olduğu, buna rağmen, bireysel fiiller nedeniyle cezalandırılan futbolcuların yokluğunun, kulüplerin sportif rekabet gücünü, kadro planlamasını, gelir dengesini ve lig eşitliğini ciddi biçimde zedelediği ve özellikle transfer dönemlerinin kapalı olduğu dönemde, kulüplerin bu kayıpları telafi edebilecek hiçbir sportif veya hukuki imkana sahip olmamasının, yaşanan mağduriyeti daha da derinleştirdiği, bu durumun, kusuru olmayan kulüp kurumsal yapısının fiilen cezalandırılması anlamına geldiği, adalet, hakkaniyet ve rekabet eşitliği ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgusu yapıldı.

'GEREKİRSE KÜME DÜŞME KALKSIN' TALEBİ

İzmir futbol kulüplerinin ve Türk futbol kamuoyunun ortak vicdanını yansıtan bir sorumlulukla yapılan bu talebin asla bir polemik amacı taşımadığı belirtildi. Kulüplerin uğradığı maddi ve sportif zararların telafisi için adil mekanizmaların oluşturulması, gerekirse 2025-2026 sezonu için küme düşmenin kaldırılması, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ve sürecin sağduyu, şeffaflık ve istişare temelinde değerlendirilmesi talep edildi. Yazıda, "İzmir Futbol Kulüpleri ve futbol ailesi olarak; Fair play'in, yalnızca sahadaki kurallar bütünü değil, yaşamın her alanında onurun ve erdemin ortak dili olduğuna, gerçek başarının; zorlu mücadele koşullarında ve kazanma baskısı altında dahi doğru olanı yapabilmekte ve daima doğrudan yana olmakta saklı olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, adaletin ve saygının yeniden tesisi için bu değerlere olan bağlılığımızı korumaya, sporun birleştirici gücünü savunmaya ve temiz oyunun yanında durmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.