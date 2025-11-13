İZVAK: İzmir kulüpleri kent ekonomisinin lokomotifi olabilir

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Danışma Kurulu 2025 yılı toplantısı önemli bir gündemle gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda, "İzmir kulüpleri kent ekonomisinin lokomotifi olabilir" görüşü ön plana çıktı. Toplantının başkanlığını Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar yaptı. Toplantıda, İZVAK ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilip 8 ayda tamamlanan, "İzmir Futbol Kulüplerinin Kent Ekonomisine Etkisi" konulu araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Toplantıya kulüp başkanları, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyeleri, İZVAK Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş katıldı.

ENDER YORGANCILAR: SPONSORLUK DEĞİL, STRATEJİK ORTAKLIK

Toplantının açılış konuşmasını yapan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, "Kentler yalnızca sanayi, ticaret ve turizmle değil; sporla da büyüyor ve güçleniyor. Barselona denilince FC Barcelona gelir. Liverpool'un adı kulübüyle özdeşleşmiştir. Spor kulüpleri artık birer takımın ötesinde, şehrin kimliğini, ekonomisini ve sosyal dokusunu şekillendiren önemli aktörler. Maç günlerinin yarattığı ekonomik hareketlilikten gençlere kazandırdığı disipline kadar spor; hem ekonomik bir güç hem de insan sermayesi yatırımı. Şehirlerin marka değerini yükselten en güçlü unsurlardan biri de yine spor kulüpleri. Dolayısıyla spor kulüplerine yapılacak her yatırım, aslında kentin geleceğine, kimliğine ve ekonomisine yapılan bir yatırımdır" dedi.

EBSO Başkanı Yorgancılar şöyle devam etti:

"Bu noktada bizlere, sanayi ve iş dünyasına da görev düşüyor. Sporun ekonomik potansiyelini doğru yönetmek, kulüplerle sürdürülebilir iş birlikleri kurmak, bu alanı sadece sponsorluk değil, stratejik ortaklık olarak görmek gerekiyor. Spor, kent ekonomisinin hem vitrini hem de motor gücü olabilir. Yeter ki biz bu potansiyeli doğru anlayalım ve birlikte değerlendirelim. Sporun sadece bir oyun değil; bir ekonomi, bir eğitim, bir kültür ve bir birliktelik gücü olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum."

ALİ ERTEN: İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIK

İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, İzmir Ekonomi Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdikleri "İzmir Futbol Kulüplerinin Kent Ekonomisine Etkisi" konulu araştırma hakkında bilgi verdi. İzmir'in spor kulüplerinin kente büyük sosyal ve ekonomik katkı sağladıklarını, kent tanıtımında çok önemli roller üstlendiklerini belirten Erten, "İzmir, köklü spor kültürü ve tarihi kulüpleri ile bu mirası geleceğe taşıyacak bir vizyonu fazlası ile hak ediyor. İZVAK olarak, kulüplerimizin kentsel yaşama katkılarını bilimsel çerçevede görünür kılmak ve daha fazla farkındalık yaratmak için özel çaba harcıyoruz. Bu araştırma, 'Futbol ve Futbol Kulüpleri Odaklı Bir Ekonomik Etki Araştırması' niteliğindedir. Araştırma, kentimizdeki futbol kulüplerinin sadece sportif değil; ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan da ne kadar hayati bir rol üstlendiğini bilimsel verilerle ortaya koymaktadır. Kulüplerimiz, kentin kimliğiyle bütünleşmiştir. Bir asırdan uzun süredir, ilk günkü heyecanıyla ayakta duran, kuruluş tarihlerine göre Karşıyaka, Altay, Altınordu, İzmirspor, Göztepe, Bucaspor ve arkasından kurulan diğer köklü kulüplerimiz, şanlı tarihleri ve renklerine tutkuyla bağlı taraftarlarıyla sadece sportif değil önemli toplumsal değerler de üretmiştir. Kulüplerimiz, şehrin en değerli markaları, korunması gereken birer kent mirasıdırlar. Bu çalışma, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen kent ve futbol kulüpleri temelli bir ekonomik ve sosyal etki analizidir. Ayrıca, bundan sonraki benzer çalışmalar için yol göstericidir ve geliştirilebilir metodolojik bir altyapı sunmaktadır. Bu araştırma raporu, İzmir kulüplerinin kent ekonomisine, tanınırlığına, marka değerine ve kentsel vizyona katkılarını ve kulüplerin yerel kalkınmada oynadığı rolü ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

'DAHA ÇOK İŞ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

İZVAK Başkanı Ali Erten şu ifadelere yer verdi:

"İzmir kulüpleri olarak; daha güçlü destek mekanizmalarına, daha çok iş birliğine ihtiyaç duyuyoruz. Kent yöneticilerimizin, siyasi temsilcilerimizin, iş dünyamızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın, futbolun sadece bir spor değil, aynı zamanda kent gelişiminin stratejik bir parçası olduğu gerçeğini sahiplenmeleri gerekmektedir. Bu açıdan araştırmanın kent yöneticileri, karar vericiler ve siyasi temsilciler açısından yol gösterici olacağına ve araştırma sonuçlarının, sadece İzmir özelinde değil; ülkemizin diğer şehirlerinde de benzer yaklaşımların geliştirilmesine öncülük edeceğine inanıyoruz."

PROF. DR. BURAK DOĞU: KULÜPLER, KENT MARKASININ ÖNEMLİ BİR BİLEŞENİDİR

Çalışmanın sunumunu yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Doğu, "İzmir kulüpleri, Süper Lig seviyesine ulaştıklarında, şehir için yılda yaklaşık 280-300 milyon Euro boyutunda ekonomik etki yaratma potansiyeline sahip olduklarını ölçümledik. Bunun 100 milyon Euro kısmını, şehrin Süper Lig temsilcisi Göztepe Kulübü günümüzde sağlamaktadır. Bu, kulüplerin kent ekonomisine ciddi düzeyde katkı sunma potansiyeline sahip olduklarını gösteriyor. Futbol, kent kimliği ve aidiyet duygusunun en güçlü taşıyıcılarından biri. Bu bağlamda İzmir kulüplerinin de, kentin marka değerinin önemli bir bileşeni haline geldiklerini görüyoruz. Taraftar kültürünün de, sosyal dayanışma ve ortak kimlik üretiminde belirleyici bir rolü olduğunu görüyoruz. Futbol, kent planlama süreçlerinde kültür, turizm ve ekonomi ekseninde stratejik bir unsur olarak görülmelidir. İzmir futbolu yalnızca sportif değil, ekonomik ve sosyal kalkınmanın da anahtarıdır. Kulüplerin desteklenmesi, İzmir'in marka değerini, turizm gelirlerini ve sosyal bütünlüğünü güçlendirecektir" şeklinde konuştu.

MEHMET SEPİL: ÇOK DEĞERLİ BİR ÇALIŞMA

Toplantıya katılan Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, "Bu tür çalışmaların ne denli zor ve karmaşık olduğunu çok iyi biliyorum. Verdikleri emek için İZVAK yönetimine ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne teşekkür ederim. Çok değerli bir çalışma olmuş. Stadların artık şehrin en merkezi yerlerinde inşa edilmesi bütün dünyada destekleniyor. Bu çalışma ile bunun doğruluğunu bir kez daha teyid edilmiş oldu. Bu çalışmanın örnek olmasını ve daha da geliştirilmesini diliyorum. Göztepe Kulübü, Avrupa'ya gönderdiğimiz sporcularımızdan dolayı artık hizmet ihracatçısı kapsamında değerlendiriliyor. Planladığımız yatırımları yaptığımızda bu kapasitemiz çok daha artacak. Sadece kentimize değil, ülkemize de ekonomik katkı ve tanıtım katkısı sağlıyoruz" diye konuştu.