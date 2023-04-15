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İzmitli Perileri Tourısm X Boğaziçi Basketbol'u 94-84 mağlup etti

İzmitli Perileri Tourısm X Boğaziçi Basketbol'u 94-84 mağlup etti

Spor Haberleri

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Tourısm X Boğaziçi Basketbol'u 94-84 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Tourısm X Boğaziçi Basketbol'u 94-84 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final serisini ikinci maçında Tourısm X Boğaziçi Basketbol'a konuk oldu. Evindeki ilk maçta rakibini mağlup eden İzmit'in Perileri, ikinci maçı da 94-84 kazandı. Adını yarı finale yazdıran İzmit Belediyespor, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne bir adım daha yaklaştı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Türkiye Kocaeli Spor Haberler

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