İzmit'te Spor Salonuna Gitmek İçin Evinden Çıkan Radyoloji Teknisyeni Akrabasını Silahla Vurarak Öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde spor salonuna gitmek için evinden çıkan radyoloji teknisyeni akrabasını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, duruşmada olayın sebebini anlattı ve pişman olduğunu belirtti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde spor salonuna gitmek için evinden çıkan radyoloji teknisyeni akrabasını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.Ö. (52) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen İ.Ö, dini nikahlı eşi ile akrabası olan maktulün babası H.D. arasında ilişki olduğunu öğrenince husumet çıktığını belirterek, bu nedenle H.D'nin çocukları olan C.A.D. ile maktul Hürrem Doğan'ın (31) görüşmek için kendisini eve davet ettiğini anlattı.

Evde C.A.D. ve maktul tarafından darbedildiğini öne süren İ.Ö, "Kafama aldığım darbelerden baygınlık geçirdim, kendime geldiğimde üzerimde kadın kıyafetleri vardı. Bu şekilde zannedersem Hürrem görüntümü çekiyordu, diğeri de babasını görüntülü aramıştı, bana küfür ediyorlardı. Beni o şekilde dışarı attılar. Ben de hastaneye gittim, sonraki gün de karakolda şikayetçi oldum." savunmasını yaptı.

Sanık İ.Ö, olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu, alkol ve sakinleştirici ilaç kullanmaya başladığını dile getirerek, olay günü de maktulle konuşmak için evinin bulunduğu siteye gidip çardakta beklediğini ifade etti.

Hürrem Doğan evden çıkınca kendisine seslendiğini aktaran İ.Ö, "'Benim sizden çektiğim nedir? Beni neden rahat bırakmıyorsunuz?' dedim. Sırıtarak hakaret içeren söz söyledi. Babasının ve çocuklarının ölüm tehditlerinden sonra, olaydan 7-8 ay önce tabanca almıştım, ben de kontrolümü kaybettim. Ateş ettiğimi hatırlıyorum ama sonrasını hatırlamıyorum. Devamında oradan ayrıldım, İstanbul'da kendime geldim. Bir süre sonra da polisler beni yakaladı. Bu planlı olay değildir, 33 yıllık sağlık personeliyim, pişmanım, keşke böyle olmasaydı." ifadelerini kullandı.

Tanık C.A. ise olaydan 15 gün önce sitedeki çardakta otururken sanığı elinde çantayla H.D. ve oğlu C.A.D'nin yaşadığı blokun orada 3-4 kez gördüğünü söyledi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, bazı tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık İ.Ö'nün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Olay

İzmit ilçesinde, 9 Ocak'ta spor salonuna gitmek için evinden çıktığı sırada silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan akrabası İ.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.