İzmit'te Kadınlar Uzman Spor Eğitmenleri Eşliğinde Yürüyüş Yaptı

İzmit Belediyesi, kadınlara yönelik açık havada spor aktiviteleri düzenleyerek sağlıklı yaşamı teşvik ediyor. Uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan yürüyüş organizasyonunda kadınlar hem sosyalleşti hem de spor yapma imkanı buldu.

İzmit'te kadınlar uzman spor eğitmenleri eşliğinde hem güzel havanın tadını yürüyüşle çıkardı hem de sosyalleşme fırsatı buldu.

İzmit Belediyesi, kentteki sportif faaliyetlerine devam ediyor. Kadınlara yönelik açık havada spor aktiviteleri organize eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, sağlıklı yaşam adına yürüyüşlerine devam ediyor. SEKA Park'ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan yürüyüş organizasyonu sayesinde güzel havanın tadını çıkaran kadınlar hem sosyalleşti hem de spor yapma imkanı buldu. İzmit Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yürüyüş organizasyonlarında, kent yaşamında halk sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra kentsel hareketliliği de arttırarak vatandaşların yürümeye teşvik edilmesi hedefleniyor. Program sonunda katılımcılara su ve sandviç ikramı yapıldı. - KOCAELİ