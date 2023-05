İzmit'te Gençler 19 Mayıs Coşkusunu Yaşadı

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, gençlerin yoğun ilgisine ve coşkusuna sahne oldu. Ünlü rapçi Şanışer ve Socrat St'nin sahne aldığı gecede gençlere seslenen Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, "Görüşü, ideolojisi ne olursa olsun tüm gençler bizim geleceğimiz. Atatürk'ün evlatları geleceğinize sahip çıkın" dedi.

İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençleri, İzmit Belediye Meydanı'nda buluşturdu. Merkez Bankası önünde toplanan gençler, belediye önüne doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Büyük kalabalık, İzmit Belediye Meydanı'nda toplanırken; kutlama programı, Şanışer ve Sokrat St konseri ile taçlandı. Büyük bir kalabalığın katıldığı konserde gençler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gençlere seslenerek, şunları söyledi:

"KURTULUŞUN İLK ADIMI"

"Ata'mızın izinden yürüyen gençler, Atatürk'ün evlatları hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Her milli bayram coşkusunu sizin gibi güzel yüreklerle kutluyor olmak çok mutluluk verici. İzmit'in coşkusu bir başka. İzmit'in milli bayramlara olan sevdası bir başka. İzmitlilerin Ata'mıza olan sevgisi ve özlemi bir başka. Kentimle gurur duyuyorum. 19 Mayıs kurtuluşun ilk adımı. 19 Mayıs esareti hiçbir zaman kabul etmeyenlerin azmi. 19 Mayıs vatan sevdalılarının kararlığı ve tabii ki 19 Mayıs sizlerin gözlerinde gördüğümüz Cumhuriyet ateşinin kıvılcımı.

"ULUSAL GURURLA KUTLUYORUZ"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye'yi tam bağımsızlığa ve Cumhuriyet'e taşıdı. En büyük eserim dediği Cumhuriyet'i siz değerli gençlere emanet etti. Bugün o büyük yolculuğun 104'üncü yıldönümünde özgürlük ve bağımsızlığı hiç dinmeyecek bir ulusal gururla kutluyoruz. Atatürk Gençliğe Hitabesinde şöyle diyor: Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Çünkü muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

"ÖNCE KENDİ İNSANIMIZ!"

Ata'mızın büyük mücadelelerle, hayatını ortaya koyarak bizlere bıraktığı bu vatanda ne yazık ki sınırlarımız Suriyelilere sonuna kadar açıldı. Ne olduğunu bilmediğimiz milyonlarca sığınmacı ve kaçaklar güzel ülkemizde fink atıyor. Değerli gençlerin haklarını yiyerek ülkemizin tüm şartlarından en iyi şekilde yararlanıyor. Gençler bu ülkede zor şartlar altında yaşamaya çalışırken Suriyeliler bu ülkenin gençlerinin haklarını gasp ediyor. Irkçılık yapmıyoruz. Memleketimizin insanı bizim önceliğimiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bizim önceliğimiz. O yüzden önce kendi gençlerimiz, önce kendi insanımız, önce kendi geleceğimiz diyoruz.

"DEMOKRATİK HAKKINIZA SAHİP ÇIKIN"

Tabii ki insani şartlar altında bir an önce Suriyelileri ve kaçak olarak ülkemizde gençlerimizden daha rahat yaşayan insanları bir an önce ülkelerine göndermek gerekiyor. Gençler, fırsat elinizde. 10 milyon sığınmacı 30 milyon olmasın ve artık kaçaklar vatanımızdan gitsin diyorsan tek çözüm 28 Mayıs'ta sandığa gitmek. Kime oy verirseniz verin, gönlünüzde ne olursa olsun. Lütfen demokratik hakkınıza sahip çıkın. O sandığa mutlaka gidin. Biz demokrasiden yanayız. Kimsenin görüşüyle, kimsenin inanışıyla, kimsenin ideolojisiyle ilgilenmiyoruz. Kimseye partizanlık yapmıyoruz.

"YARINLARIN SÖNMESİNE İZİN VERMEYİN"

Memlekette yaşayan her yurttaş, her genç bizim vatandaşımız. Herkese saygı duyuyoruz. Asla hakaret etmiyoruz. Bizim gibi düşünmeyeni terörist, vatan haini ilan etmiyoruz. Her ne olursa olsun lütfen hakkınıza sahip çıkın. Mutlaka ama mutlaka o sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Geleceğinize sahip çıkın. Bütün gençler; inanışları, görüşleri ne olursa olsun bizim geleceğimiz. Sizler bizlerin yarınlarısınız. Yarınların sönmesine asla izin vermeyin. Türkiye Cumhuriyetinin evlatları var olsun. Sizlere güveniyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."