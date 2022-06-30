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İzmit'te çocuklar yüzme öğreniyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İzmit'te çocuklar yüzme öğreniyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çerçevesinde yaz döneminin ilk dersleri bugün başladı.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çerçevesinde yaz döneminin ilk dersleri bugün başladı.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde yaz döneminin ilk dersi bugün itibariyle başladı. Proje çerçevesinde İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda 7-14 yaş arası çocuklar uzman antrenörler eşliğinde 2 ay boyunca haftada iki gün yüzme eğitimi alacak. Proje çerçevesinde eğitimler 6 antrenör ve 1 cankurtaran eşliğinde devam ederken, eğitimlerde toplamda bin 100 kişi faydalanıyor. Eğitime katılan çocuklara yüzmenin temel eğitimi verilirken, bir ayın sonunda temel eğitimi geçen çocuklar İzmit Belediyespor Yüzme Takımı'na girebilme şansı elde ediyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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