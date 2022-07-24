İzmit Körfezi'ni yüzerek geçtiler

Kocaeli'de düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları'na katılan 157 sporcu, İzmit Körfezi'ni yüzerek geçti.

"Körfezin iki yakası bir araya geliyor" sloganıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkıları, Gölcük ve Derince Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen yarışlarda, farklı şehirlerden gelen 14-65 yaş aralığındaki sporcular mücadele etti.

Gölcük'teki Değirmendere sahilinden İzmit Körfezi'ne atlayan yüzücüler, 2 bin 622 metre kulaç atarak Derince sahilindeki bitiş noktasında karaya çıktı.

Deniz güvenliğini Sahil Güvenlik ekiplerinin sağladığı yarışta, sporculara tekneler eşlik etti.

Tahir Büyükakın: "Yemyeşil, masmavi şehre sahibiz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ödül töreninde yaptığı konuşmada, isli ve puslu bir sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nin aslında hiç de öyle olmadığını söyledi.

Yapılan çalışmalarla denizin tertemiz hale geldiğini vurgulayan Büyükakın, "Bu kent gerçekten muhteşem bir kent. Değerini içinde yaşayanların bilmediği, görmediği bir kent. Bu kent doğa sporlarının, su sporlarının merkezi olabilir." diye konuştu.

Büyükakın, yemyeşil ve masmavi şehre sahip olduklarına işaret ederek, "Körfeze baktığımda açık su şampiyonalarının uluslararası tanınan bir merkezini görüyorum. Kocaeli'yi su sporlarında dünyada tanınan bir merkez haline getirmenin mümkün olduğuna yüreğimden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de iki denizi ve gölü olan nadide bir şehirde yaşadıklarını belirterek, yarışları bu sene Gölcük'ten Derince'ye yaptıklarını, seneye de tersini yapacaklarını kaydetti.

İlk defa resmi olarak yapılan yarışı kazasız tamamladıklarını vurgulayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise "Körfez'in iki yakası bir araya gelmiş oldu. Umarım bundan sonraki yıllarda da devamı gerçekleşir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükakın, Aygün, Sezer ve diğer protokol üyelerince verildi.