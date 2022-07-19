İzmit Belediyesporlu Kadın Atletler, Eve 3 Şampiyonlukla Dönüyor İzmir’de düzenlenen Spor Toto 1. Lig Kulüpler Atletizm Yarışması’nda İzmit Belediyespor Kadın Takımı bireysel performanslarda üç şampiyonluk elde ederken, takım olarak da üçüncülük kazandı. İzmir'de düzenlenen Spor Toto 1. Lig Kulüpler Atletizm Yarışması'nda İzmit Belediyespor Kadın Takımı bireysel performanslarda üç şampiyonluk elde ederken, takım olarak da üçüncülük kazandı. İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, İzmir'de düzenlenen Spor Toto 1. Lig Kulüpler Atletizm Yarışması'nda yarıştı. İzmit Belediyesporlu kadın atletler, topladıkları 103 puan ile üçüncüğe yerleşti. Organizasyonda, yedi takım yarıştı. 123 puanla Batman Petrolspor birinci olurken, 107 puan toplayan Mardin Atletizm Takımı da ikincilik kazandı. İzmit Belediyespor atletleri, Mardin'in dört puan gerisinde kalarak Süper Lig'i az farkla kaçırdı. ANKA / Spor Yerel Spor Haberler

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