İzmit Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı Ulusal Gelişim Ligi Finaline Katılmaya Hak Kazandı
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İzmit Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda elde ettiği başarılarla İstanbul'da yapılacak olan Ulusal Gelişim Ligi Final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
İzmit Belediyespor Kulubü Yüzme Takımı, elde ettiği başarılarla İstanbul'da düzenlenecek Ulusal Gelişim Ligi Final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun düzenlediği yüzme yarışlarında boy gösteren İzmit Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı başarılı sonuçlar elde etti. Takım, 9 öğrenci 3-5 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan ulusal gelişim ligi final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor