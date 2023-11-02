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İzmit Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı Ulusal Gelişim Ligi Finaline Katılmaya Hak Kazandı

İzmit Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda elde ettiği başarılarla İstanbul'da yapılacak olan Ulusal Gelişim Ligi Final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.