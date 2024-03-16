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İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 yendi

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 yendi.

Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Duhan Köyiçi, Mehmet Burak Anlatıcı, Hasan Ok

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Ayşe Cora 8, Hillsman 20, Nared 21, Calhoun 17, Ivanova 17, Başak Altunbey 12, Özge Özışık 6, Ferda Yıldız 3, Ezgi Manlacı 3, Derya Kavak 6

Çankaya Üniversitesi : McCarty 12, Fontaine 22, Walker 27, Melike Yalçınkaya 12, Melike Tuğba Oral 5, Gülse Uğur 9, İlayda Derman 4, Nisanur Barmakçı 5, Ayşenaz Kurtuldum 5, Fatma Dikmen 3

1. Periyot: 25-13

Devre: 50-35

3. Periyot: 87-66

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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