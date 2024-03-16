İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 yendi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 yendi.
Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Duhan Köyiçi, Mehmet Burak Anlatıcı, Hasan Ok
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Ayşe Cora 8, Hillsman 20, Nared 21, Calhoun 17, Ivanova 17, Başak Altunbey 12, Özge Özışık 6, Ferda Yıldız 3, Ezgi Manlacı 3, Derya Kavak 6
Çankaya Üniversitesi : McCarty 12, Fontaine 22, Walker 27, Melike Yalçınkaya 12, Melike Tuğba Oral 5, Gülse Uğur 9, İlayda Derman 4, Nisanur Barmakçı 5, Ayşenaz Kurtuldum 5, Fatma Dikmen 3
1. Periyot: 25-13
Devre: 50-35
3. Periyot: 87-66
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 yendi.