İzmit Belediyespor Başkanı Yaşar Kardaş: "Hedefimiz play-off"

İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yaşar Kardaş, yeniden döndükleri Süper Lig'de hedefleriyle ilgili olarak, "Düştüğümüz yere tekrar geldik. Küllerimizden doğduk, tekrar Süper Lig'e çıktık. İnşallah kalıcı olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz play-off" dedi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden İzmit Belediyespor'da Başkan Yaşar Kardaş, yeni sezon hedefleri ve takımın durumu hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de yeniden mücadele edecekleri için mutlu olduklarını söyleyen ve takımın hedeflerine değinen Başkan Kardaş, "Düştüğümüz yere tekrar geldik. Küllerimizden doğduk, tekrar Süper Lig'e çıktık. İnşallah kalıcı olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz play-off. İyi bir takım kurduk. Geçen seneden yalnızca Ezgi Manlacı ve Derya Kavak kaldı. Onun haricinde takımımızı komple yeniledik" ifadelerini kullandı.

"Yeter ki kazanmaya devam edelim"

Seyircilerin yoğun ilgisinden ve yeni sezonda da salonun dolu olmasını beklediklerinden bahseden Kardaş, "Maçları kazanırsanız seyirci gelir. İzmit'te bir basketbol seyircisi var. Maçlarımızı genelde dolu salonlara oynuyoruz. Bu sene de öyle olur. Yeter ki maçlarımızı kazanmaya devam edelim" dedi. - İSTANBUL