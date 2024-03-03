İzmit Belediyespor, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 102-79 yendi.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Alper Özgök, Fatma Öztürk, Burak Erkan
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Nared 21, Hillsman 24, Ayşe Cora 17, Ivanova 6, Calhoun 22, Başak Altunbey 5, Derya Kavak 4, Ferda Yıldız 3
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol : Brown 24, Henderson 20, Lucet 2, Bone 14, Günesh Denise Karaoğlan 18, Özge Kavurmacıoğlu, Helin Boybeyi 1, Gonca Karataş, Elif Emirtekin, Hazal Çetin
1. Periyot: 22-13
Devre: 48-38
3. Periyot: 71-55
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 102-79 yendi.