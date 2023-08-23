İzmit Belediyesi Portatif Yüzme Havuzunu Çocukların Hizmetine Sundu

İzmit Belediyesi'nin Cephanelik Spor Tesisleri'nin yanında kurulumunu tamamlayarak çocukların hizmetine sunduğu Portatif Yüzme Havuzu çocukların yoğun katılımıyla açıldı.

İzmit Belediyesi, çocukların yaz günlerinde keyifli vakit geçirebilmesi ve temel yüzme eğitimi alabilmesi amacıyla Cephanelik Spor Tesisleri'nin yanında portatif havuz kurulumunu tamamlayarak geçen hafta çocukların kullanımına sundu. Bugün ise resmi olarak açılışı gerçekleştirilen havuz, eylül ayının sonuna kadar pazar günleri dışında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında 7-13 yaş arası çocuklara hizmet verecek.

Programın açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şunları söyledi:

"Bugün güzel bir hizmetin başlangıcını yapacağız. Biz suyu, yüzmeyi seviyoruz. Çocuklarımızın gelişimine katkı olsun diye daha fazla spor yapmaları için hizmet kanallarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Spor hem zihinsel hem fiziksel gelişimi destekler. Özellikle yüzme sporu bizim çok emek verdiğimiz spor dallarından bir tanesi. Şu anda mevcut havuzumuzun kapasitesi yetmediği için portatif bir havuzu geçen haftalarda hizmete almıştık. Daha fazla çocuk yüzebilsin, yüzme öğrensin, spor faaliyetleri yapsın ve eğlensin istedik. Cephanelik bölgesinde kurduğumuz bu portatif havuz bütün çocuklarımıza ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. 7-13 yaş arası çocuklarımız buradan yararlanabilecek. Başlarında uzman hocalarımız olacak. Yüzme bilmeyen çocuklarımıza yüzme öğretilecek; yüzme bilenler de burada güzelce eğlenecek. Havuzumuz çocuklara neşe katsın. Tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum."