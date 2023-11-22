İzmit Belediyesi Öğretmenler İçin Doğa Yürüyüşü Düzenliyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler için doğa yürüyüşü düzenleyecek.

İzmit Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler için bir dizi program gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu çerçevede, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ekipleri, öğretmenleri doğa ile buluşturacak. Öğretmenler için düzenlenecek olan doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği 26 Kasım Pazar günü Karaabdülbaki köyünde gerçekleşecek. Öğretmenler için belediye önünden saat 10.00'da araç kaldırılacak. Katılımcılar, 4 kilometre yürüyüşün ardından keyifli gün geçirecek. - KOCAELİ