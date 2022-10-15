İzmit Belediyesi'nden okullara spor malzemesi desteği Spor Haberleri İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, çocukları spora teşvik etmek amacıyla okullara malzeme desteği sağlıyor. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, çocukları spora teşvik etmek amacıyla okullara malzeme desteği sağlıyor. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, İzmit'te faaliyet gösteren okullardan spor malzemesi desteği vermeye devam ediyor. Kentte spor geleneği oluşturmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesi adına çalışmalarını sürdüren spor işleri müdürlüğü ekipleri, son olarak Akmeşe ilköğretim Okulu ve Akmeşe Ortaokulu'na spor malzemesi desteğinde bulundu. İdari kadro ve öğrenciler verilen destekten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi'ne teşekkür etti. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kocaeli Spor Haberler

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