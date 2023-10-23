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İzmit Belediyesi'nden Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Bisiklet Turu

İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bisiklet turunda pedallar Cumhuriyetin 100.yılı dolayısıyla çevrildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yıl dönümü dolayısıyla İzmit Belediyesi tarafından özel programlar hazırlandı. Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, bisikletseverleri '100. Yıl Bisiklet Turu' ile bir araya getirdi. Yahya Kaptan Mahallesi'nden hareket eden sporcular şehir turu attılar.