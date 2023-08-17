İzmit Belediyesi, Cephanelik Spor Tesisleri'nde Portatif Havuz Hizmetine Başladı

İzmit Belediyesi, Cephanelik Spor Tesisleri'nin yanında portatif havuz kurulumunu tamamlayarak çocukların hizmetine sundu. Çocuklar komplekste hem temel yüzme eğitimi alabilecek hem de sıcak yaz günlerinde havuzda serinleme fırsatı bulacak.

İzmit Belediyesi, Cephanelik Spor Tesisleri'nin yanında portatif havuz kurulumunu tamamlayarak çocukların hizmetine sundu. Çocuklar komplekste hem temel yüzme eğitimi alabilecek hem de sıcak yaz günlerinde havuzda serinleme fırsatı bulacak.

İzmit Belediyesi, çocukların yaz günlerinde keyifli vakit geçirebilmesi ve temel yüzme eğitimi alabilmesi amacıyla Cephanelik Spor Tesisleri'nin yanında portatif havuz kurulumunu tamamlayarak çocukların kullanımına sundu. Daha önce Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in müjdesini verdiği havuz, eylül ayının sonuna kadar 10.00-18.00 saatleri arasında 7-13 yaş çocuklara hizmet verecek.

Havuz ile ilgili bilgi veren İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, şunları kaydetti:

"Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'te yüzme bilmeyen çocuk kalmasın diye Cephanelik Spor Tesisleri'nde portatif bir havuz kurulması adına adım attı. Hem çocuklarımızın yüzme dersi alması hem de fiziksel gelişimleri için bu önemli projenin başlangıcını yapıyoruz. Bu projeyi gerçekleştirmemizdeki amaç çocuklarımızın fiziksel, psikolojik ve eğitimsel gelişimlerine katkı sunmaktır. 7-13 yaş arası çocuklarımız bu havuzdan yararlanabilir. 22 Ağustos Salı günü Başkan'ımızın katılımıyla birlikte çocuklarımızı da ağırlayacağımız bir açılış yapacağız. Bugün burada bu tanıtımı yapmamızın nedeni daha fazla çocuğumuza ulaşabilmek. Vatandaşlarımız 318 00 00'ı (2165 / 2166) arayarak detaylı bilgi alabilirler. Havuz Cephanelik Spor Tesisi'nin hemen yanında yer alıyor. Çocuk dostu İzmit Belediyesi olarak bu tarz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çocuklar mutluysa kentimiz de mutlu olacak. 14 Ağustos'ta başlayan hizmetimiz eylül ayı sonuna kadar hizmetine devam edecek. Bu anlamda bütün İzmit halkımızı, çocuklarımızı yüzme havuzumuza davet ediyoruz."