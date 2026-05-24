İzmirspor, Süper Amatör Lig'e düştü

İzmirspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta sezonu 15 takım arasında 9. sırada tamamlamasına rağmen statü gereği lige veda etti. İzmir ekibi, tarihinde 3. kez İzmir Süper Amatör Lig'e düştü.

Torbalıspor'un play-off finalinde Bigaspor'a 3-1 mağlup olmasıyla İzmir ekiplerinden hiçbirinin 3. Lig'e yükselme başarısı gösteremediği sezonda, gruptaki 5 İzmir temsilcisi arasında 4. sırayı alan mavi-beyazlılar, Torbalıspor'un üst lige çıkamaması nedeniyle statü gereği kümede kalma niteliği taşıyan play-out maçı oynama hakkı da elde edemeden İzmir Süper Amatör Lig'e düştü.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan ve 103 yıllık tarihi boyunca Süper Lig'de 10, 1. Lig'de 22, 2. Lig'de 4, 3. Lig'de ise 16 sezon mücadele eden İzmirspor, 2010 yılından bu yana amatör liglerde yer alıyor. Ddaha önce de 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında BAL'a veda etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
