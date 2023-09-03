İzmirlileri Dev Ekranda Final Maçını İzlemeye Davet Ediyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan'la oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçını Konak Belediyesi'nin Gündoğdu'da kurduğu dev ekranda izlemeye tüm İzmirlileri davet eden Başkan Batur, 'A Milli Kadın Voleybol Takımımızı desteklemek, bu coşkuyu hep birlikte yaşamak için tüm hemşehrilerimizi bu akşam Gündoğdu Meydanı'na davet ediyorum' dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu akşam Sırbistan'la oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçını Konak Belediyesi'nin Gündoğdu'da kurduğu dev ekranda izlemeye tüm İzmirlileri davet eden Başkan Batur, "A Milli Kadın Voleybol Takımımızı desteklemek, bu coşkuyu hep birlikte yaşamak için tüm hemşehrilerimizi bu akşam Gündoğdu Meydanı'na davet ediyorum" dedi.

Konak Belediyesi, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu akşam Sırbistan'la oynayacağı final maçı için Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda dev ekran kurdu. Tüm İzmirlileri final heyecanını hep birlikte yaşamak için Gündoğdu Meydanı'na davet eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "A Milli Kadın Voleybol Takımımız bize gurur yaşatmaya devam ediyor. Bugün şampiyonluk kupasını kaldırmak için filenin önünde olacaklar. Bu tarihi maçı hep birlikte, tek yürek olarak izlemek için Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda dev ekran kurduk. A Milli Kadın Voleybol Takımımızı desteklemek, bu coşkuyu hep birlikte yaşamak için tüm hemşehrilerimizi bu akşam Gündoğdu Meydanı'na davet ediyorum" dedi.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU HEP BİRLİKTE YAŞANACAK

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Sırbistan ile oynayacağı final maçı bugün 21.00'de başlayacak. İzmirliler final maçını Konak Belediyesi'nin Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda kurduğu dev ekranda hep birlikte izleyecek, şampiyonluk için tek yürek olacak.