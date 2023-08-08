İzmirli sörfçü Sarp Şarlı dünya üçüncüsü oldu

Rüzgar sörfünde Fransa'da yapılan T293 & T293 Plus Dünya Şampiyonası'nda Göztepe Yelken Şubesi'nden 17 yaşındaki Defne Simay Başdağ ve 13 yaşındaki Emr Windsurf ve Yelken Spor Kulübü sporcusu Parla Kabasakal'ın dünya şampiyonluklarıyla gururlanan İzmir'e bir müjde de Sarp Şarlı'dan geldi. Daha önce geçen nisan ayında İtalya'daki şampiyonada Avrupa ikincisi olmayı başaran henüz 11 yaşındaki Urla Deniz Kulübü'nün sporcusu Sarp, 16 ülkeden toplam 327 sörfçünün katıldığı organizasyonda kendi kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Sarp, 29 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde kendi kategorisinde 9 ülkeden 42 sporcu arasında genel klasman erkeklerde üçüncülüğü elde etti. Şampiyonluğun da uzak olmadığını belirten Sarp, "Son yarış gününe kadar İtalyan rakibim Alessandro Vigneri'nin ardından ikinci pozisyonda giderken, dördüncü gün diğer İtalyan yarışmacı ile aynı puandaydım. Son yarıştaki performansımdan dolayı üçüncülük pozisyonuna düştüm. Yarışın son gününde olumsuz hava şartlarından dolayı yarış iptaline gidilince tekrar düzeltmeye fırsatım kalmadı. Dünya üçüncüsü olmaktan çok mutluyum ama şampiyonluk çok uzak değildi" dedi.