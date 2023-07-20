İzmirli Sarp Şarlı Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

RÜZGAR sörfüyle 6 yaşında tanışıp, küçük yaşta kendinden büyük rakipler arasında Avrupa ikinciliği dahil birçok başarıya imza atan İzmirli Sarp Şarlı, gözünü Dünya Şampiyonası'na dikti. Techno 293 U13 genel sınıfında Avrupa ikincisi olan 11 yaşındaki milli sporcu Sarp, 29 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Fransa'da gerçekleşecek T293 & T293Plus Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Urla Deniz Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan milli sporcu Sarp Şarlı, rüzgar sörfünde henüz küçük yaşta başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Sarp, 5-16 Nisan'da İtalya Garda'da gerçekleşen ve 8 ülkeden 53 sporcunun mücadele verdiği Techno 293 Avrupa Şampiyonası'nda U13 genel sınıfında kendisinden 2-3 yaş büyük sporcular arasında Avrupa ikincisi olarak T293 & T293Plus Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme kazandı. İlk Avrupa Şampiyonası'nda kendinden büyük rakipler önünde önemli bir derece alan Sarp, ilk Dünya Şampiyanası'nda da madalya hedefliyor. 9 yaşında milli olup, 10 yaşında ilk Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde ettiğini belirten küçük sporcu, ilk kez katılacağı Dünya Şampiyanası'nda da en iyi şekilde ülkemizi temsil ederek dereceyle dönmeyi planladığını söyledi.

- İzmir