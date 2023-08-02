İzmirli judocu Sema Mete'nin yer aldığı Türkiye Ümit Milli Judo Takımı altın madalya kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün judocusu Sema Mete'nin de yer aldığı Türkiye Ümit Milli Judo Takımı, Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün judocusu Sema Mete'nin de yer aldığı Türkiye Ümit Milli Judo Takımı, Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

23-28 Temmuz tarihlerinde Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nda judo karışık takımıyla tatamiye çıkan Sema Mete'nin yer aldığı Ümit Milli Takım, altın madalyaya ulaştı.

Judo sporunu 7 yıldır yaptığını ve kısa süreç içerisinde başarılı olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç sporcu, "2019 ve 2020'de Minikler Türkiye Şampiyonası'nda birincilik, 2022 ve 2023'te Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. İlk uluslararası deneyimimde altın madalya kazanmak beni çok hırslandırdı. Sağlıklı yaşam için başladığım judoya artık daha çok sarıldım. Hayatımın yüzde 90'ı judo oldu. Her gün iki antrenman yaparak daha iyi yerlere gelmek için çabalıyorum" dedi.