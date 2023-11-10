İzmirli Dansçılar İspanya'da Dünya Dans Şampiyonası'nda Yarışacak

İzmirli dansçılar Ada Belce Taştan ile Duru Vahaplar, İspanya'da düzenlenen Dünya Dans Şampiyonası'nda genç kadınlar kategorisinde yarışacak. İkili, Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek milli sporcu olma hakkı elde etti.

İzmirli dansçılar Ada Belce Taştan ile Duru Vahaplar, İspanya'da düzenlenen Dünya Dans Şampiyonası'nda genç kadınlar kategorisinde yarın piste çıkacak.

Dünya Dans Sporları Federasyonu, ilk kez bu yıl "genç kadınlar solo Latin" branşını uluslararası yarışma kategorisine dahil etti.

İzmir'de 4-5 Kasım'da düzenlenen Dans Sporu Türkiye Şampiyonası'nda solo Latin kategorisinde Ada Belce Taştan altın, Duru Vahaplar ise gümüş madalya kazandı.

Dans pistinin genç yıldızları elde ettikleri başarılarıyla, Dünya Dans Sporları Federasyonunca düzenlenen İspanya'nın Mayorka şehrinde bugün başlayan, 12 Kasım'a kadar sürecek Dünya Dans Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Genç dansçılar, şampiyonada yarın "genç kadınlar solo Latin" kategorisinde yarışacak.

"Güzel bir başarı getireceklerine inanıyorum"

Genç dansçıların antrenörlüğü yapan Arman Esen, branşı uzun süredir takip ettiklerini bu yıl ilk kez açılan yarışmada birincilik ve ikincilik kazandıklarını anlattı.

İspanya'daki yarışmadan beklenti içinde olduklarını dile getiren Esen, şunları kaydetti:

"Dünya Dans Sporları Federasyonu solo branşı uluslararası bir yarışma düzeyine çekti. Biz de yaklaşık 2017'den beri bu branştaki yarışmaları uluslararası platformda takip ettik. Ülkemizde de ilk defa solo kadınlar Latin şampiyonası, 4-5 Kasım'da İzmir'de yapıldı. Yarışmaya 10 yıldan beri yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle girdik. Öğrencilerimiz, ülkemizin şampiyonları oldu. Ada Belce Taştan Türkiye birincisi, Duru Vahaplar da ikincisi oldu. Ülkemizden kürsüye çıkan sporcular temsil hakkı aldığı için federasyonumuz tarafından görevlendirilerek dansçılarımız bizi temsil edecek. Bizim 2017'den beri takip ettiğimiz bir branş olduğu için de beklenti içerisindeyiz. Antrenörleri olarak ülkemize güzel bir başarı getireceklerine inanıyorum."

"Hedefim, bayrağımı en üste çıkarmak"

Dans eğitimine 4 yaşında başlayan Ada Belce Taştan, temel dans eğitimi sonrası Latin dans eğitimine devam ettiğini anlattı.

Uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil ederek milli sporcu olmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Taştan, "Milli sporcu olacağım için çok heyecanlıyım. Çünkü ülkemi temsil etmek çocukluğumdan beri hayalim. Yarışmalarda bir sürü branşlarda milli sporcuları görüyoruz, her zaman onlar gibi olmak istedim. Çok mutluyum, gururluyum, sevinçliyim." diye konuştu.

"Dansı aşkla yapıyorum"

Müzik, resim, cimnastik eğitiminin yanı sıra 6 yaşında dans eğitimine başlayan Duru Vahaplar da 2018 yılından beri Türkiye Dans Sporları Federasyonunun lisanslı sporcusu olarak ulusal ve uluslararası yarışmalarda Latin ve standart dans kategorilerinde yarışıyor.

Dans etmeyi çok sevdiğini dile getiren Vahaplar, "Dansı aşkla yapıyorum, dans etmeyi çok seviyorum. İspanya'daki yarışma için hedefim bayrağımızı en üstlere taşımak, ülkemi gururlandırmak istiyorum." diye konuştu.

Milli sporcu olmanın kendisini çok heyecanlandırdığın anlatan Vahaplar, "Milli sporcu olmak, benim elde edebileceğim en büyük gururlardan bir tanesi. Milli sporcu olma hissini tarif etmek çok zor, bunu herkesin yaşaması gerek, çok özel bir his, çok heyecanlıyım." dedi.