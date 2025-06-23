İzmir Yeni Nesil Spor Kulübü Basketbolda İki Şampiyonluk Elde Etti

İzmir Yeni Nesil Spor Kulübü Basketbolda İki Şampiyonluk Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 2015 yılında kurulan İzmir Yeni Nesil Spor Kulübü, 11 yaş altı erkek ve 18 yaş altı kız takımlarıyla basketbol şampiyonluklarını kazandı. Takımlar, antrenörleri Erdinç Gül ve Nuri Üze liderliğinde başarılı bir sezon geçirerek 15 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

İzmir'de kız ve erkek çocuklarına basketbol eğitimi veren İzmir Yeni Nesil Spor Kulübü'nün 11 yaş altı erkek ile 18 yaş altı kız takımları şampiyonluk kupalarını aldı.

Kentte 2015 yılında kurulan 12, 14, 16 ve 18 yaş altı kız ile 10, 11, 12, 14, 16 ve 18 yaş altı erkek takımları, basketbol eğitimlerini antrenörler Erdinç Gül ve Nuri Üze öncülüğünde sürdürüyor.

Oynadığı 15 maçta sadece 1 kez mağlup olup il şampiyonu olan 11 yaş altı erkek takımı kupasına kavuştu.

Kulübün 18 yaş altı kız takımı da şampiyon olarak kupasını aldı. Takım, bu sonuçla 2 yıl üst üste şampiyon olmayı başardı.

İzmir Yeni Nesil Spor Kulübü, ligde 270 antrenman, 50'den fazla hazırlık maçı ile 27 resmi maç yaptı.???????

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Spor
İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları yıkan sözler

Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaraylıları yıkan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu ülkede kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de o ülkeye saldırdılar
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.