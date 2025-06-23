İzmir Yeni Nesil Spor Kulübü Basketbolda İki Şampiyonluk Elde Etti

İzmir'de kız ve erkek çocuklarına basketbol eğitimi veren İzmir Yeni Nesil Spor Kulübü'nün 11 yaş altı erkek ile 18 yaş altı kız takımları şampiyonluk kupalarını aldı.

Kentte 2015 yılında kurulan 12, 14, 16 ve 18 yaş altı kız ile 10, 11, 12, 14, 16 ve 18 yaş altı erkek takımları, basketbol eğitimlerini antrenörler Erdinç Gül ve Nuri Üze öncülüğünde sürdürüyor.

Oynadığı 15 maçta sadece 1 kez mağlup olup il şampiyonu olan 11 yaş altı erkek takımı kupasına kavuştu.

Kulübün 18 yaş altı kız takımı da şampiyon olarak kupasını aldı. Takım, bu sonuçla 2 yıl üst üste şampiyon olmayı başardı.

İzmir Yeni Nesil Spor Kulübü, ligde 270 antrenman, 50'den fazla hazırlık maçı ile 27 resmi maç yaptı.???????