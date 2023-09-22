İzmir Voleybol İl Temsilciliği'nden Sezon Öncesi Voleybol Oyun Kuralları Semineri

İzmir Voleybol İl Temsilciliği tarafından kulüp yöneticileri, antrenörler ve hakemlere yönelik düzenlenen seminerde, sezon öncesi voleybol oyun kuralları ve yarışma talimatı hakkında bilgi verildi.

İzmir Voleybol İl Temsilciliği tarafından kulüp yöneticileri, antrenörler ve hakemlere yönelik "Sezon Öncesi Voleybol Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatı" ile ilgili seminer verildi.

Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi'nde düzenlenen seminerde Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Aziz Yener tarafından müsabakalarda yaşanan pozisyonlar, görüntüler eşliğinde aktarıldı.

Seminerin ikinci bölümünde katılımcıların oyun kuralları ve yarışma talimatı ile ilgili soruları Yener tarafından cevaplandırıldı.